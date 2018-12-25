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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da yoğun sis etkili dolu

Ağrı’da yoğun sis etkili dolu

Ağrı'da etkili olan sis

Irak 

-Genel detay
-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi
-Yayaların yürümekte zorlanması
-Röportajlar

( AĞRI )- Görüş mesafesinin düşmesi sürücelere zor anlar yaşattı AĞRI - Ağrı’da dün gece etkili olan sis nedeniyle 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Ağrı’da dün sabah saatlerinde başlayan kar gece yerini sise bıraktı. Yüzüncü Yıl Mahallesi başta olmak üzere kentin büyük bir bölümünde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte şehir merkezi ve çevre yolundaki sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Termometrelerin eksi 7 derece olarak ölçüldüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle yayalarda yürümekte güçlük çekti. Gece boyunca etkili olan sis sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra etkisini yitirdi. Sisten olumsuz yönde etkilendiklerini söyleyen Nejdet Kılıç, havanın soğuk olduğunu ve sis nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirti. Kılıç, “Göz gözü görmüyor.4-5 metreden sonrasını göremiyorsunuz. Önümüzü göremiyoruz” dedi.
İhsan Adıgüzel adlı vatandaş ise, sisin kente yaşamı olumsuz etkilediğine değinerek araçların trafikte ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

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