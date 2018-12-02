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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ağrı'da yoğun sis - AĞRI

Ağrı'da yoğun sis - AĞRI

- Doğubayazıt ilçe merkezi, İshak Paşa Sarayı yolu ve Ağrı - İran Karayolun'dan detaylar Ağrı 'da yoğun sis - Ağrı - İran kara yolunun Doğubayazıt kesiminde etkili olan yoğun sis trafik akışını olumsuz etkilediAĞRI (AA) - Ağrı 'da etkili olan yoğun sis trafik akışını olumsuz etkiledi. Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun siste özellikle Ağrı - İran kara yolunun Doğubayazıt ilçesi kesimi ile İshak Paşa Sarayı’na giden yolda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, Doğubayazıt ilçesindeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

İran 

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