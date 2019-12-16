Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da yoğun sis

Ağrı’da yoğun sis

Sis detay görüntüler

Yolcu Uçağı Oğlan 

-Röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da akşam saatlerinde bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, Ahmed-i Hani Havalimanı’na inecek olan uçaklar da çevredeki havaalanlarına yönlendirildi. Ağrı’da akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Ağrı seferini yapan Türk Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı yoğun sis nedeniyle Trabzon Havaalanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Önce Erzurum’a yönlendirilen uçak, sisin Erzurum’da da etkili olması nedeni ile Trabzon’a yönlendirildi. Sis nedeniyle Trabzon’a inen yolcuların otobüslerle Ağrı’ya gönderileceği öğrenildi. Celal Karaoğlan adlı vatandaş, Ağrı’da bu mevsimde sisli havanın normal olduğunu ve özellikle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı