Ağrı'da yoğun sis

- Ağrı 'dan sis görüntüleri - Ağrı 'da sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara - Ağrı seferleri karşılıklı iptal edildiAĞRI - (AA) - Ağrı 'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Ağrı 'da etkili olan yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla AnadoluJet'in sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed - i Hani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.Sisin görüş mesafesini 60 metreye düşürmesi nedeniyle şehir merkezi ve çevre yolundaki sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.