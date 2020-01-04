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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı’da yoğun kar yağışı

Ağrı’da yoğun kar yağışı

gece kar yağışı

Yağan Kar Yağışı Irak 

-yol tuzlama çalışmaları
-buz tutmuş yollar
-detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yağan kar, sürücülere zor anlar yaşatırken Karayolları Genel Müdürlüğü yol tuzlama çalışmalarına başladı.
Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken Ağrı-Hamur Karayolunda Emniyet ekipleri sürücülere yolda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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