Ağrı’da yoğun kar yağışı

-yol tuzlama çalışmaları

-buz tutmuş yollar

-detay görüntüler



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yağan kar, sürücülere zor anlar yaşatırken Karayolları Genel Müdürlüğü yol tuzlama çalışmalarına başladı.

Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken Ağrı-Hamur Karayolunda Emniyet ekipleri sürücülere yolda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



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