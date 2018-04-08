Ağrı'da yangın İzle

- Yangın anından ve söndürme çalışmalarından detay - Yangının ardından evin içinden detay AĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.İlçeye bağlı Yeni Mahalle Mehtap Sokak'ta Saim Ballı'ya ait tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Ballı'nın komşularının durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Evin kilitli kapısını kırarak içeriye giren Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, evde kimsenin olmadığını belirledi.Yangını söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelen ev sahibi Ballı'nın, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındı.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından söndürülen tek katlı ev, tamamen kullanılamaz hale geldi.