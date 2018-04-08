Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ağrı'da yangın

Ağrı'da yangın

- Yangın anından ve söndürme çalışmalarından detay - Yangının ardından evin içinden detay AĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.İlçeye bağlı Yeni Mahalle Mehtap Sokak'ta Saim Ballı'ya ait tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Ballı'nın komşularının durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Evin kilitli kapısını kırarak içeriye giren Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, evde kimsenin olmadığını belirledi.Yangını söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelen ev sahibi Ballı'nın, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındı.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından söndürülen tek katlı ev, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı