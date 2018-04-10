Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da vatandaşlar 3 boyutlu resim çizen öğrencileri şaşkınlıkla izledi İzle

Ağrı’da vatandaşlar 3 boyutlu resim çizen öğrencileri şaşkınlıkla izledi İzle

Ağrı 3 boyutlu resim çizme

Öğrenciler Kışla 

-vatandaşların çalışmayı izlemesi
-röportaj
-genel detay

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da üniversite öğrencileri Çiğdem Durmuş ile Fatoş Ecin caddeye köprü ve akarsuyun olduğu 3 boyutlu resim çizdi, ilk başta ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencileri Çiğdem Durmuş ile Fatma Ecrin Topluma Hizmet dersi kapsamında Eski Van Caddesi’nde 3 boyutlu resim çalışmasına başladı.
3 boyutlu resim çalışmasını gören vatandaşlar ilk günlerde yapılan çalışmanın ne olduğuna anlam veremedi. 4 gün süren çalışmanın ardından sona eren 3 boyutlu resim çalışmasını yakından izleyen vatandaşlar cep telefonları ile bol bol video ve fotoğraf çekti. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı ve vatandaşların meraklı bakışları arasından çizilen 3 boyutlu resimde, köprü, akarsu ve çukur bulunuyor. Eski Van Caddesi’nde 3 boyutlu resim çalışması yapan Çiğdem Durmuş yaptığı açıklamada, Topluma Hizmet dersi kapsamında böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşların tepkisinin oldukça olumlu olduğuna dikkat çeken Durmuş, çalışmanın herhangi bir mesaj içermediğini belirtti.
Durmuş, “Ağrı’nın sanatla iç içe olması için yaptık bu çalışmayı. Çalışmaya ilk başladığımızda vatandaşlar çok merakla ve sabırsızlıkla beklediler. Biz 4 günlük sürede çalışmamızı bitirdik. Güzel bir çalışmaydı, insanlarla tanıştık, aile olduk, şimdi özleyeceklerini söylüyorlar” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı