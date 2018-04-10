Ağrı’da vatandaşlar 3 boyutlu resim çizen öğrencileri şaşkınlıkla izledi İzle

-vatandaşların çalışmayı izlemesi

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( AĞRI -ÖZEL) AĞRI



- Ağrı’da üniversite öğrencileri Çiğdem Durmuş ile Fatoş Ecin caddeye köprü ve akarsuyun olduğu 3 boyutlu resim çizdi, ilk başta ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencileri Çiğdem Durmuş ile Fatma Ecrin Topluma Hizmet dersi kapsamında Eski Van Caddesi’nde 3 boyutlu resim çalışmasına başladı.

3 boyutlu resim çalışmasını gören vatandaşlar ilk günlerde yapılan çalışmanın ne olduğuna anlam veremedi. 4 gün süren çalışmanın ardından sona eren 3 boyutlu resim çalışmasını yakından izleyen vatandaşlar cep telefonları ile bol bol video ve fotoğraf çekti. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı ve vatandaşların meraklı bakışları arasından çizilen 3 boyutlu resimde, köprü, akarsu ve çukur bulunuyor. Eski Van Caddesi’nde 3 boyutlu resim çalışması yapan Çiğdem Durmuş yaptığı açıklamada, Topluma Hizmet dersi kapsamında böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



Vatandaşların tepkisinin oldukça olumlu olduğuna dikkat çeken Durmuş, çalışmanın herhangi bir mesaj içermediğini belirtti.

Durmuş, “Ağrı’nın sanatla iç içe olması için yaptık bu çalışmayı. Çalışmaya ilk başladığımızda vatandaşlar çok merakla ve sabırsızlıkla beklediler. Biz 4 günlük sürede çalışmamızı bitirdik. Güzel bir çalışmaydı, insanlarla tanıştık, aile olduk, şimdi özleyeceklerini söylüyorlar” dedi.



