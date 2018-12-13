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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı’da skorsky helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Ağrı’da skorsky helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Ağrı’da skorsky helikopterle hasta kurtarma operasyonu

Hastane Kurtarma Operasyonu Helikopter Kar Yağışı Hasta Kurtarma 

-Genel detay

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Dedebulak Köyü’nde hasta olan vatandaş skorsky tipi helikopter ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığına, Diyadin ilçesi Dedebulak köyü Kaynak mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın rahatsızlanarak bayıldığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğu bilgisinin verildiği bildirildi.
Açıklamada, Vali Süleyman Elban’ın talimatıyla hastanın tahliyesi için 13 Aralık günü saat 17.00’de Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan, Jandarma Genel Komutanlığına ait skorsky tipi helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Örnek Mahallesine inen helikoptere alınan hasta vatandaşın Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek burada hazır bekleyen 112 Acil servis ekiplerine teslim ettiği kaydedildi. Buradan ambulans ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
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