Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ağrı'da sel felaketi... Yağmurdan korunmak için sığındıkları köprü altında sele kapılıp can verdiler İzle

Ağrı'da sel felaketi... Yağmurdan korunmak için sığındıkları köprü altında sele kapılıp can verdiler İzle

GÖRÜNTÜLER “AGRI SEL, AGRI KOPRU VE AGRI KOPRU2” KODLARIYLA ERZURUM’DAN GEÇİLDİ

( AĞRI )- Anne ve iki çocuğu köprü altında can verdi AĞRI

Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket 


- Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırınca sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi'nde yaşayan ve arazide ot toplayan Anne Naime Polat ve çocukları 11 yaşındaki Musa ve 4 yaşındaki Pınar yağmurdan korunmak için altına girdikleri köprüde sel sularına kapıldı. Anne ve çocuklarının cansız bedenleri AFAD ekiplerince bulundu. Mahalle Muhtarı Ercan Salihoğlu, “Olay dün öğleden sonra yaşandı. Kadın ve çocuklarıyla beraber ot toplamaya çıkmışlar. Dolu yağmış korunabilmek köprünün altına sığınmışlar. Sel gelince kendilerine kurtaramamışlar. Sel sularına kapılarak sürüklenmişler. Anne ve iki çocuğun cesedine ulaşıldı. Aile reisi İzmir’de çalışıyor. 7 nüfuslu bir aile. 5 çocukları var” diye konuştu.
(RD-AT)
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı