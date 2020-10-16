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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Ağrı'da sahte içki operasyonu; 1 kişi yakalandı

Ağrı'da sahte içki operasyonu; 1 kişi yakalandı

-operasyona ait detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Sahte İçki Akalan Yazılı Açıklama Sahte İçki Operasyonu Trol 


- Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır sahte alkol ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaçak/Sahte Alkol satışı ve imalatına yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bir eve düzenlenen baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde Kaçak/Sahte Alkol satışı ve imalatına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; bir araç üzerinde yapılan kontrollerde; 19 adet tam 1 adet yarım dolu 0,5 lt. ( yarım litrelik ) pet şişelerde sahte Votka olduğu değerlendirilen toplamda 20 adet pet şişe ele geçirilmiş, araç sürücüsünün ikamet adresinde yapılan aramada; 8 adet 19 Litrelik, 1 adet 10 Litrelik, 1 adet 5 Litrelik Damacana içerisinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 50 adet Serur ibareli, 10 adet Gümüş ibareli ve 1 adet Red Label ibareli boş alkol şişesi, 15 adet üzerinde Etil Akol ibaresi bulunan boş bidon ele geçirilmiştir.Konu ile ilgili şahıs yakalanarak adli soruşturma başlatılmıştır." (SA-AT)
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