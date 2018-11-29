Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı



- Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 47 şüpheliden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 42'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 40'ı tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 25'i serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yakalanan 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, bazı şüphelilerin de arandığı belirtildi.

