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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı’da nefes kesen yangın ve deprem tatbikatı

Ağrı’da nefes kesen yangın ve deprem tatbikatı

tatbikat detay görüntüler

Hastane Jandarma Tatbikat Deprem Tatbikat Dedektör Köpek 

-röportajlar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Ağrı Devlet Hastanesi, Ulusal Medikal KurtarmaEkipleri (UMKE), Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Ağrı Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre Ağrı Devlet Hastanesinin 4. katında mahsur kalan yaralıyı itfaiye ekipleri, binanın dış cephesinden sarkıttıkları halatlar ve sedye yardımıyla kurtardı. Ayrıca senaryo gereği yangın ve deprem esnasında enkaz altında kalan kişiler AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılırken, oluşan yangın da itfaiye ekiplerince başarıyla söndürüldü. Yapılan tatbikat esnasında yaralıları kurtarma çalışmalarına jandarma ekipleri de dedektör köpeklerle destek verdi.Başarıyla gerçekleştirilen tatbikat sonrası açıklama yapan Ağrı AFAD İl Müdürü Necati Oruk, “Tatbikatta senaryo gereği ilimizde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Meydana gelen depremde hastane binamızın bir bloğunda yıkılma olmuş. Bununla beraber binada mahsur kalan insanlar ve enkaz altında kalanlar olmuş. Burada AFAD olarak, belediyemiz itfaiye ekipleri, Milli Eğitim gönüllüleri, il jandarma ekipleri ve UMKE ekiplerimizle birlikte sahada arama kurtarma çalışması yaptık. Tatbikatımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı” dedi.
Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürü Akın Karaman İse tatbikatla ilgili olarak, “Biz her yıl kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatlarımızı genelde halkımızı bilinçlendirmek ve her daim olaylara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yapıyoruz. Bu günde özellikle bu tarz olaylarda yoğun olan yerlerin başında gelen hastaneyi seçtik. Hastanemizde acil kurtarma, yangın, dumandan etkilenme, gaz ile ilgili kaçak var mı diye doğal gaz şirketinden arkadaşlar, AFAD, UMKE, emniyet ve jandarmamızdan ekiplerle birlikte tatbikatımızı gerçekleştirdik. Rabbim tabii ki böyle olayları göstermesin inşallah. Biz dediğim gibi her zaman hazır olmak için gerçekleştirdik tatbikatımızı ve hazır olduğumuzu da gördük” ifadelerini kullandı.Gerçekleştirilen tatbikatı Ağrı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Tuncer de takip etti.
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