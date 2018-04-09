Ağrı'da 'meyve yetişmez' algısını değiştirecek proje
Ağrı 'da "meyve yetişmez" algısını değiştirecek proje - İl merkezine bağlı Yukarı Küpkıran köyünden detaylar - Vali Süleyman Elban'ın vatandaşlarla biraraya gelmesi - Fidan dikimi yapılacak alandan görüntüler - Vali Süleyman Elban'ın fidan dikmesi - Vali Süleyman Elban'ın açıklaması - Dua edilmesi Ağrı 'da "meyve yetişmez" algısını değiştirecek proje - İl Özel İdaresinin kentin meyvecilik potansiyelini harekete geçirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında 630 dönüm araziye 19 bin meyve fidanı dikiliyor - Vali Elban: - " Ağrı 'da meyve yetişmiyor' gibi bir algı var. Arkadaşlarımızın çalışmasının bu algıyı kıracağını düşünüyorum"AĞRI (AA) - Ağrı İl Özel İdaresi, hibe destekli " Ağrı İlinde Meyve Yetiştiriciliği ve Geliştirmesi Projesi" kapsamında il genelinde 630 dönüm alana 19 bin meyve fidanı dikimine başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yoğun kış şartları ve ikliminin oluşturduğu " Ağrı 'da meyve yetişmez" algısını yıkmak isteyen Ağrı Valiliği, İl Özel İdaresi aracılığıyla 19 bin meyve fidanı dikimi için proje başlattı.İl merkezi ile 7 ilçede uygulanan proje kapsamında İl Özel İdaresince hibe desteği verilen çiftçiler, 5 ila 10 dönüm arazi üzerine oluşturulan meyve bahçelerini teslim almaya başladı. İl genelinde oluşturulan 63 bahçeden biri olan il merkezine bağlı Yukarı Küpkıran köyündeki kiraz bahçesine, fidanlar törenle dikildi. - 630 dönüm üzerine 19 bin fidan dikilecekKöyde düzenlenen törende vatandaşlarla bir araya gelen Vali Süleyman Elban, budadığı fidanı bahçeye dikti.Yetkililerden bahçe hakkında bilgi alan Elban, kentte meyveciliği geliştirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.
Elban, "İlimizde meyveciliği geliştirmek için bu sene 19 binin üzerinde fidan aldık. Merkez ilçe ile birlikte 8 ilçemizde meyve fidanlarıyla bahçeler kuruyoruz. En az 5, en fazla 10 dönümlük bahçeler kurduk. Yoğun şekilde kayısı, ceviz, armut, elma ve kiraz bahçeleri kurmaya başladık. Bu sene 630 dönüm yaptık. İnşallah beklentimiz bunların tutacağı ve uyum sağlayacağı yönünde." diye konuştu. Projenin kentin meyvecilik potansiyelini geliştirme açısından önemli olduğunu vurgulayan Elban, şu değerlendirmelerde bulundu:" Ağrı 'da meyve yetişmiyor' gibi bir algı var. Arkadaşlarımızın çalışmasının bu algıyı kıracağını düşünüyorum. Belli bir yaşın üzerindeki insanlarla görüştüğünüzde Ağrı 'da meyve fidanlarından bahsediyorlar hatta bana eski vali konağı bahçesinde çok fazla meyve çeşidi olduğunu söylüyorlar. Sanki orada mikroklima var gibi. Arazilerimizde çok fazla yabani meyve çeşitlerimiz de var. Özellikle Ağrı 'ya has vişnemiz çok meşhur. İnşallah ilde meyvecilik anlamında ciddi bir dönüşüm ve değişim olacağını bekliyoruz."Elban, projede görev yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin ile emeği geçenlere teşekkür etti.