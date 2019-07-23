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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ağrı'da kurbanlık sevkiyatı başladı

Ağrı'da kurbanlık sevkiyatı başladı

hayvan pazarı detaylar

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-remzi aslan röportaj
-detay görüntüler
-şakir çaylak röportaj
-detay görüntüler
-abdulhalik özden röportaj
-detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ağrılı besicilerin büyük emek vererek yetiştirdiği kurbanlıklar, ülkenin dört bir köşesinde kurulan hayvan pazarlarına gönderilmek üzere satışa çıkarıldı. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı.
Her yıl binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın ülkenin dört bir yanına gönderildiği Ağrı’da bu yıl durgunluk yaşanıyor. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulan havan pazarında hayvanlarını satışa çıkaran birçok besici, her yıl Kurban Bayramı öncesi başka şehirlerden gelerek, Ağrı ve ilçelerinden kurbanlık hayvan alan tüccarlara binlerce hayvan sattıklarını dile getirirken, bu yıl alıcı bulamadıklarını ve çoğu malın bu yıl zararına satılacağını dile getirdi. Öte yandan, Ağrı’dan Batı illerine sevkıyatı yapılan kurbanlıkların satışları da bayram sabahına kadar devam edecek. Ağrı’da yıllardır besicilik yapıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye’nin birçok iline kurbanlık hayvan satan besicilerden Remzi Aslan, hayvan fiyatlarında bu yıl düşüş yaşandığını ifade ederek, "Bu yıl piyasa biraz durgun. Ben çok uzun yıllardır hayvancılık yapıyorum. Her Kurban Bayramı öncesi Ankara, İstanbul, İzmir gibi illere bayrama yaklaşık 20 gün kala hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan gönderiyorum. Geçen yıl fiyatlar uygundu. Bizi kurtarıyordu. Ancak bu yıl biraz düştü. Yetiştirdiğimiz malın değerini alamıyoruz. Daha hiç Batıya hayvan gönderemedik. Ancak göndereceğim. Umarım istediğimiz gibi olur. Yaptığımız ticaretten zarar etmemeyi umuyoruz. Ama piyasalar çok durgun” dedi.
Bir diğer besici Şakir Çaylak ise Ağrı’da 20 yılı aşkındır besicilik yaptığını ve her sene kurbanlık hayvanlarını alarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antep gibi büyükşehirlere götürüp sattığını ifade ederek, bu yıl kurbanlık mal götüremeyeceğini söyledi.

Çaylak, besledikleri hayvanların bu yıl maliyetlerinin çok altında satıldığını kaydederek, “Her sene mal alım satımı yapıyorum. Her sene kurbanlığa gidiyorum. Bu sene gitmiyorum. Geçen sene bu vakitler, buradan 18 araba mal gönderdim başka illere. Bu sene daha bir araba bile yollayamadım. Sadece geçen günlerde bir araba Erzincan’a yolladım. Hayvancılık bu yıl bitme noktasına geldi. Fiyatlar çok düşük. Küçükbaş hayvanda geçen yıl kuzuların çifti 1600 TL iken bu sene aynı kuzular 1200 TL’ye alıcı bulamıyor. Arpa ve yem bulmakta zorlanıyoruz. Çiftçi zarar ettiği için ekmiyor. Şu an elimde kurbanlık mal var. Onlar için arpa arıyorum bulamıyorum. Kimsede yok. Olan da çok pahalı” şeklinde konuştu.
Ağrı’da hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden besici Abdulhalik Özden ise her sene hayvancılıkta gerileme olduğunu belirterek, bütün besicilerin ümidini Kurban Bayramı’nda satılacak mallara bağladığını ancak besledikleri malın değerini bulamamasının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.


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