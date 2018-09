Ağrı’da kışın 1 liraya satılan saman 30 kuruştan satılıyor

--Samanlarını satmaya çalışan çiftçiler

( AĞRI -ÖZEL)- Ağrı’da saman fazla olunca fiyatlarda düştü- Ucuza yerli saman satan çiftçiler zarar ediyor AĞRI



- Ağrı’ya her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden getirilen saman bu yıl gelmeyince vatandaşlar ucuza yerli saman alıyor. Samanın maliyetini çıkartmadığından dert yanan çiftçiler zarar ettiklerini söyleyerek kilosunu 30 kuruştan satıyor. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın en önemli kentlerinden biri olan Ağrı’da bu yıl tarlalarda verim fazla olunca saman üretimi de geçen yıla göre büyük artış gösterdi. Tarlalarını biçerek patosa vuran çiftçiler ellerinde fazla kalan samanı traktör ve kamyonlara yükleyerek şehir merkezinde bulunan saman pazarına getirerek satmaya çalışıyor. Uzun yıllardır her sene Şanlıurfa ve Gaziantep’ten Ağrı’ya getirilerek ucuza satılan saman bu yıl gelmeyince pazarda sadece yerli saman bulunuyor. Normal samanın kilosu 30-40 kuruş arasında değişirken kes samanı ise 60 kuruştan alıcı buluyor. ‘Mazot olmuş 6 lira maliyetini çıkarmıyor’ Pazarda saman satan çiftçi Ömer Deniz, kışın samanın 1 liraya kadar yükseldiğini bugünlerde ise kilosunun 30 kuruşu satıldığını söyledi.



Zarar ettiklerini belirten Deniz, “Güneydoğudan da saman gelmiyor. Bizim yerli samanda para etmiyor. Çok olduğu için para etmiyor. Kes samanı fiyatı 50 kuruş saman ise 25 kuruştan başlıyor. Mazot olmuş 6 lira maliyetini çıkarmıyor. Yerli saman 30 kuruşa gidiyor, Güneydoğu samanı olsa bu yerli saman 10 kuruşa bile satılmaz. Her gün buraya saman getiriyoruz, öğleden sonra anca satabiliyoruz. Zaten alıcı da yok” dedi.

‘Zaten çiftçi bu maliyetin altından kalkamıyor’ Pazarda saman alım satımı yapan Hakan Çakmak, Güneydoğu’dan buraya saman gelmediğini ifade etti.

Bu yıl her yerde samanın fazla olduğuna değinen Çakmak, samanın kendi maliyetini çıkarmadığını ve çiftçilerin zarar ettiğini kaydetti.

Çakmak, “Bu sene üretim fazla olunca buda saman fiyatlarına yansıdı. Geçen kış mevsiminde 1 liraya yükselen saman şimdi 30 kuruştan satılıyor. Aynı zamanda buradan batı illerine kes samanı götürülüyor. Samanın fiyatı tarlada 20 kuruşa alınıyor, üzerine yol maliyeti bırakılınca pazarda 30 kuruşa satılıyor. Zaten çiftçi bu maliyetin altından kalkamıyor” ifadelerini kullandı.