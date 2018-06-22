Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ağrı'da kaybolan küçük kız 8'inci günde de bulunamadı

Ağrı'da kaybolan küçük kız 8'inci günde de bulunamadı

- - Ekiplerden ve aramalardan detay görüntü - Modül'ün aramasından detay - Toprak bölümünün askerlerce küreklerle atılmasından detay - Ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında aranan beyaz minibüsteki 5 kişinin köye bayram ziyaretine geldiği ve olayla ilgisi bulunmadığı belirtildi - Köyde 8 gündür sürdürülmesine rağmen küçük Leyla'ya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı için akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları yarın devam edecekAĞRI (AA) - Ağrı 'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekipler ve gönüllülerce 8 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesinin evinin önünden kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken, olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan ve Aydemir'in kaybolmasına ilişkin aranan şüpheli beyaz minibüse de ulaşıldı.İl genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceleyerek minibüse ulaşan polis ekipleri, minibüsün Ağrı lı bir esnafa ait olduğunu belirledi.Polislerce ifadesi alınan söz konusu minibüsün sahibinin, "olay günü eşi, 3 çocuğu ve bir kadın akrabasıyla köye bayram ziyaretine gittiklerini, ayrılırken köydeki çocuklara şeker dağıttığını ancak olayla ilgilerinin olmadığını" söylediği bildirildi.
Minibüsü gören çocuklara gösterilen araçtaki 5 kişinin olayla ilgisinin olmadığını belirleyen ekipler, minibüs sürücüsünü serbest bıraktı. - Köydeki aramalar 8'inci günde de sonuçsuz kaldıİl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri ve gönüllülerin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla bugün yapılan aramalarda küçük Leyla'ya ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.Leyla'nın son görüldüğü bölgedeki arama çalışmalarına sabah saatlerinde başlayan JÖAK ekipleri, köy içerisinden geçen dere yatağı, kuyu ve sazlık bölgelerde çalışmasını akşam saatlerine kadar sürdürdü.Köpekler "Modül" ve "Mavi" ile küçük kızın gidebileceği alanlarda arama yapan JAKEM ekibi ise köyün eski su deposunun bulunduğu bölgede çalışmasını yoğunlaştırdı."Modül"ün bu alandaki yeni atıldığı tespit edilen toprak yığınlarına tepki vermesi üzerine ekipler küreklerle toprağı çevreye dağıttı.
Bu işlem sonrası aynı alana tekrar getirilen köpeğinin tepki vermemesi üzerine ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.JÖAK ve JAKEM ekiplerinin aramalara yarın devam edeceği, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri ile gönüllülerin ise yarınki çalışmalara katılmayacağı öğrenildi.

Küçük Kız Kurtarma Ekibi Bayram Ziyareti Polis Ekipleri Dere Yatağı 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı