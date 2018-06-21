Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ağrı'da kaybolan kızın amcası Yusuf Aydemir Haberi

Ağrı'da kaybolan kızın amcası Yusuf Aydemir Haberi

- Amca Yusuf Aydemir'in telefonla görüşmesi - Amca Yusuf Aydemir'in telefonundaki özel numara görüntüsü - Yusuf Aydemir'in konuşması Ağrı 'da 4 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması - Kentte ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor - Amca Yusuf Aydemir: - "Gizli numaradan arayan bir kadın telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi.
'Geçmiş olsun" anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz çocuğun öldüğüne inanmıyoruz"AĞRI (AA) - Ağrı 'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun amcası Yusuf Aydemir, bir kadının gizli numaradan aradığını belirterek, "Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi.
Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir çünkü biz inanmıyoruz." dedi.
Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün 7. gününe girdi.Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucularının katıldığı arama çalışmalarına Kayseri'den gelen 5 kişilik özel ekip de destek verecek.Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının telefonla gizli numaradan kendilerini aradığını anlatarak, arayan kadının Leyla'nın yanında olduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Amca Aydemir, "Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Özel numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum ki. Bir dakika 45 saniye görüştü benimle. Leyla kaybolduğundan beri özel numaradan arıyor, konuşmuyorlardı. Leyla'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Davacı olmayacağımızı söyledim. Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi.
Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz inanmıyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşma Kız Çocuğu Şili Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı