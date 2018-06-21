Ağrı'da kaybolan kızın amcası Yusuf Aydemir Haberi
- Amca Yusuf Aydemir'in telefonla görüşmesi - Amca Yusuf Aydemir'in telefonundaki özel numara görüntüsü - Yusuf Aydemir'in konuşması Ağrı 'da 4 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması - Kentte ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor - Amca Yusuf Aydemir: - "Gizli numaradan arayan bir kadın telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. 'Geçmiş olsun" anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz çocuğun öldüğüne inanmıyoruz"AĞRI (AA) - Ağrı 'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun amcası Yusuf Aydemir, bir kadının gizli numaradan aradığını belirterek, "Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir çünkü biz inanmıyoruz." dedi. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün 7. gününe girdi.Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucularının katıldığı arama çalışmalarına Kayseri'den gelen 5 kişilik özel ekip de destek verecek.Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının telefonla gizli numaradan kendilerini aradığını anlatarak, arayan kadının Leyla'nın yanında olduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi.
Amca Aydemir, "Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Özel numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum ki. Bir dakika 45 saniye görüştü benimle. Leyla kaybolduğundan beri özel numaradan arıyor, konuşmuyorlardı. Leyla'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Davacı olmayacağımızı söyledim. Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz inanmıyoruz." diye konuştu.