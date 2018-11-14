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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

- - Eleşkit ilçe merkezinden kar yağışı görüntüleri - Esnafın dükkanlarının önündeki karı temizlemesi - İlçe esnaflarından Sinan Yazıcı ile röportaj - Sürücülerin araçlarının üzerindeki karı temizlemesiAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Yağış sebebiyle sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Araçların üzerinde biriken karları temizlerken bazı esnaflarda iş yerlerinin önünü temizlemek için yerlerde biriken karları temizledi.Eleşkirt ilçesi Esnaflarından Sinan Yazıcı , kış mevsiminin geç geldiğini belirterek, bu sene yağışlı geçeceğe benziyor Allah sonunu hayır eylesin .Bizde esnaf olarak kışlık malzeme satarız dedi.

Kış Mevsimi Kar Yağışı Irak 

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