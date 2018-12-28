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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ağrı'da kar yağışı

Ağrı'da kar yağışı

- Kar temizleme ve tuzlama çalışmalarından detaylarAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.Doğubayazıt, akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede Doğubayazıt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 iş makinesi ve 2 tuzlama aparatlı kar küreme aracıyla çalışma başlattı.Başta İshak Paşa Sarayı yolu olmak üzere ilçe genelinde sürdürülen kar temizleme çalışmalarına Temizlik İşleri Müdürlüğü de 20 kişilik ekiple destek veriyor.Elverişsiz hava koşullarının devam ettiği Türkiye - İran kara yolunda da Karayolları 11: Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

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