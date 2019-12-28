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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı'da kar etkili oluyor

Ağrı'da kar etkili oluyor

- Kara yolunda kar yağışı altında araçların ilerlemesi - Yerleşim alanı çevresinde yoğunlaşan kar yağışı - Bir ailenin çocuğu ile beraber kar topu oynaması - Turan Tekin'in konuşmasıAĞRI (AA) - Ağrı 'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kent merkezini beyaza bürüdü, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlandı. Ağrı - Erzurum kara yolunda sürücüler yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.Bazı ailelerin çocuklarıyla kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturdu.Vatandaşlardan Turan Tekin, AA muhabirine, kar yağışıyla kentin beyaz gelinliğini giydiğini söyledi.

Kentte kışın çetin geçtiğini belirten Tekin, "Kar yağmasını bekliyorduk, Ağrı lılar olarak kara alışığız." dedi.

Akalan Muhabir Kar Topu Kar Yağışı 

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