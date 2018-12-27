Ağrı'da kapalı köy yollarında hummalı çalışmalar Haberi
- Eleşkirt ilçesi Çetin su köyünde özel idarenin yol açma çalışmaları - Greyderin yolu açma çalışması - İlçe özel idare müdürü Burak Sönmez ile röportaj - Yoldan Detaylar - Greyder operatörü Sait Balkız ile röportaj - DetaylarAĞRI - Ağrı 'da karla mücadele ekipleri,kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açıyor.Eleşkirt ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi ilçe merkez ve köylerde etkili oluyor. kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapanan 40 köy yolunda İlçe Özel İdaresi ekipleri,Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Ekipler, 2 kepçe, 2 greyder eşliğinde vatandaşların köylerinde mahsur kalmaması için köy yollarındaki çalışmaları hızlandırarak çalışmalarını sürdürüyor.Eleşkirt İlçe Özel İdare Müdürü Burak Sönmez İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çetinsu köyü yollunda çalışma yapan ekipleri yerinde denetledi.