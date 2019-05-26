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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da fırtına çatıları kağıt gibi uçurdu...O anlar kamerada Haberi

Ağrı’da fırtına çatıları kağıt gibi uçurdu...O anlar kamerada Haberi

ÇATININ UÇTUĞU ANLAR

( AĞRI ) AĞRI

Kamera Gesi Şiddetli Rüzgar 


- Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ağrı’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu. Fırat Mahallesi’nde yaşanan fırtınada yüksek katlı binanın çatısı bir anda kağıt gibi havada uçuştu. Fırtına nedeniyle çok sayıda binada çatılar sökülürken, herhangi bir yaralanma olmaması sevindirdi.
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