Ağrı’da fırtına çatıları kağıt gibi uçurdu...O anlar kamerada Haberi



- Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ağrı’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu. Fırat Mahallesi’nde yaşanan fırtınada yüksek katlı binanın çatısı bir anda kağıt gibi havada uçuştu. Fırtına nedeniyle çok sayıda binada çatılar sökülürken, herhangi bir yaralanma olmaması sevindirdi.

