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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü

Ağrı’da elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü

- Protestodan görüntüler

Protesto Kalp Krizi Kaçak Elektrik Alabalık Elektrik Sayaçları 

-- Polisin tazyikli suyla müdahalesi ve detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında, bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Patnos ilçesi Menderes Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto etti. İzinsiz toplanan gruba sadece açıklama izni veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuşma sonrası kalabalığın dağılmasını istedi. Bu sırada kalabalık ile birlikte Menderes Caddesi'nde bekleyen Ali Çelik (52) herhangi bir müdahale ve arbedenin yaşanmadığı alanda aniden yere yığıldı. Çelik, vatandaşlar ve polislerin yardımı ile Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer taraftan, polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup, elektrik şirketi binasına doğru yürümeye başladı.
Emniyet güçleri tazyikli su ile grubu engellemeye çalıştı. 6 kişiyi gözaltına alan polisler, bir süre şirket binası önünde bekledi. Protestocu grup daha sonra bina önünden ayrıldı. ARAS EDAŞ yetkilileri, direklerin tepesine taşınan PLC sayaçların, elektrik hatları üzerinden haberleşme sisteminin hem kesintisiz hem de kaliteli enerji dağıtımı sağlamak açısından çok önemli bir yatırım olduğunu bildirdi. Yetkililer, PLC sayaçlar sayesinde kaçak elektrik kullanımının önüne geçileceğini belirtti.

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