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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da ekipler gece yarısı hamile kadın için seferber oldu

Ağrı’da ekipler gece yarısı hamile kadın için seferber oldu

Ağrı hamile kadının kurtarma operasyonu

Kurtarma Operasyonu Devlet Hastanesi Harekete Geç Sağlık Ekipleri Hamile Kadın 

-Ekiplerin gece yarısı yol açma çalışması
-Fırtınada zor anlar yaşayan ekiplerin yol açma çalışması
-Köye ulaşan ekiplerin hamile kadını ambulans ile hastaneye kaldırması

( AĞRI - ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan kadın gece yarısı 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gözücü Köyü Satıkomu mezrasında saat 23.00 sıralarında fenalaşan hamile kadın ihbarını alan sağlık ekipleri yolun kapalı olması nedeniyle durumu ilçe özel idaresine bildirdi. Hamile kadını kurtarmak için harekete geçen ekipler gece yarısı iş makineleri ile yol açma çalışması başlattı. Yoğun fırtınaya rağmen 4 saatte yolu açan ekiplerle birlikte köye ulaşan 112 Acil Sağlık görevlileri sabaha doğru hamile kadını evden alarak ambulans ile devlet hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AS-AA)
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