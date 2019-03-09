Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı'da düzensiz göçmenlere battaniye ve gıda yardımı

Ağrı'da düzensiz göçmenlere battaniye ve gıda yardımı

- Otobüs terminaline sığınan düzensiz göçmenlerden detaylar - Yardımlardan detaylar - Afganistan uyruklu Ruzi Mohammad'in konuşması - Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla şehirler arası otobüs terminaline sığınan 30 düzensiz göçmene battaniye ile gıda yardımı yapıldıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve soğuktan korunmak için otobüs terminaline sığınan 30 düzensiz göçmene, Doğubayazıt Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) ekiplerince battaniye ve gıda yardımında bulunuldu.Türkiye’ye İran üzerinden yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 30 düzensiz göçmen, Doğubayazıt'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenmemek için şehirler arası otobüs terminaline sığındı.DAK ekipleri terminaldeki göçmenlere gıda yardımında bulundu ve battaniye dağıttı.
Afganistan uyruklu Ruzi Muhammed (29), AA muhabirine, ülkesindeki savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

DAK ekipleri, 1 Mart'ta da otobüs terminaline sığınan 25 düzensiz göçmene battaniye ve gıda yardımında bulunmuştu.

Otobüs Terminali İran Gıda Yardımı Muhabir Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı