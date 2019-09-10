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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da donarak hayatını kaybeden Afgan şahsın mezarını ilçe halkı yaptırdı

Ağrı’da donarak hayatını kaybeden Afgan şahsın mezarını ilçe halkı yaptırdı

GÖRÜNTÜ “AGRI DONARAK HAYATINI KAYBEDEN AFGAN VATANDASIN MEZARINI YAPTIRDILAR” KODUYLA ERZURUM’DAN GEÇİLDİ

( AĞRI ) AĞRI

Hastane Kabristan Asad Cenaze 


- Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde geçtiğimiz yıl donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai adlı vatandaşın mezarı ilçe halkı tarafından yapıldı. Geçtiğimiz mart ayında Taşlıçay ilçesinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçerken donarak hayatını kaybeden Afgan vatandaşı Kemal Mollai’nin cenazesi ilçe halkı tarafından, hastaneden alınarak ilçe kabristanına defnedilmişti. Kemal Mollai'nin mezarı bugün ilçe halkı tarafından yaptırılarak mezara konuldu.
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