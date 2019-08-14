Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

Ağrı’da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

-Yangın söndürme çalışmaları

Bild Hayvancılık Hayvan 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot küle döndü. Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aras köyünde çıkan yangında, hayvancılık yapan köylülerden 9 aileye ait kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladıkları 110 ton ot, çıkan küle döndü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 4 saat süren yangın söndürme çalışmalarında otlardan iki parçayı söndürebildi. 9 parçadan oluşan 110 ton ottan 7 parçasının söndürülmesi ve yangının yakın mesafede bulunan diğer otlara sıçramaması için Taşlıçay belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine takviye olarak gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (DA-ST)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı