Ağrı’da Çatılar Havada Uçuştu

-camları kırılan iş yerleri

-röportajlar

-itfaiye temizlik

-binalar detay görüntüler

-uçağın zor anları

-detaylar



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı’da aniden bastıran yağış ve şiddetli rüzgâr hayatı durma noktasına getirdi. Ağrı’da gün içinde aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgâr hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgârdan bazı binaların uçan çatıları cadde ortasına ve arabaların üzerine düşerken, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Hızla savrulan çatıların parçaları metrelerce savrularak bazı iş yerlerinin camlarından içeri girdi. Çatı altları ve sokaklarda park halindeki araçlarda da maddi hasar oluşurken, kentte her hangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmaması teselli oldu. Çatıların uçtuğunu gören vatandaşlar kaçarak yara almaktan kurtulurken, yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. Şiddetli rüzgâr anında içerde olduğunu ve çatıların uçuşmaya başlaması ile birlikte dışarıya çıktığını anlatan Murat Hançer İsimli esnaf:“ Aniden bastıran rüzgâr çatıları uçurdu. Burası otopark arabaların üzerine düştü. Büyük çapta maddi hasara yol açtı. Aldığımız bilgilere göre Ağrı’nın birçok mahallesinde de evlerde maddi hasar oluşmuş çatılar uçmuş.” Diye konuştu Bir diğer taraftan rüzgâr esnasında Ağrı Amed-i Hani Havalimanı’na inmeye çalışan bir uçağında zor anları da kameralara takıldı. Çatıların düştüğü bölgelere gelen polis ekipleri vatandaşları uyararak güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri çatılardan sarkan sac parçalarını temizledi.

