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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

- Cadde girişine park eden araçların itfaiyeye zor anlar yaşatması - Ağrı 'da boş alanda çıkan yangından görüntüler - Ekiplerin yangına müdahalesiAĞRI (AA) - Ağrı 'da iş yerlerinin arkasındaki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Eski Van Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin arasında esnafın çöp bıraktığı alanda yangın çıktı.Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddenin girişinde park yapan araçlar yüzünden zor anlar yaşadı.Zabıta ve polisin devreye girmesiyle araçlar kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına iş yerlerine ulaşmadan müdahale etti.Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Polis Yangına Müdahale Irak 

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