Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ağrı'da bir kişinin polis müdahalesinde öldüğü iddiası

Ağrı'da bir kişinin polis müdahalesinde öldüğü iddiası

- - Güvenlik kameralarına yansıyan kalabalık - Kalabalık arasındaki A.Ç.'nin yere yığılması - Vatandaşların A.Ç.'yi hastaneye götürmesi - Ağrı Valiliği: - "Hayatını kaybeden A.Ç. isimli vatandaşımızın, ibadet amacıyla geldiği camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır" - "Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır"AĞRI (AA) - Ağrı Valiliği, kentin Patnos ilçesinde camiden çıkan bir kişinin kalp krizi geçirerek öldüğünü belirterek, bu kişinin, polisin bir elektrik dağıtım şirketini protesto eden gruba müdahalesi sırasında rahatsızlanarak öldüğü iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 12.30 sıralarında, bir camideki cuma namazı çıkışında, Patnos ilçesinde sosyal medya üzerinden örgütlenen grubun Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) firmasını protesto etmek istediği belirtildi.Cuma namazından çıkan cami cemaatinden A.Ç'nin, protestolar başlamadan önce kalp krizi geçirdiği anlatılan açıklamada, bu kişinin, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İyi niyetli olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından, provokatif amaçlı olarak sosyal medya üzerinden, kalp krizi neticesi hayatını kaybeden bu vatandaşımızın, protestolar sırasında yapılan polis müdahalesinde rahatsızlandığı iddiasıyla asılsız bilgiler yayılmaya çalışılmaktadır. Hayatını kaybeden A.Ç. isimli vatandaşımızın, ibadet amacıyla geldiği camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır. Polisin protestocu gruba müdahalesi ise şahsın kalp krizi geçirmesinden yaklaşık yarım saat sonra ve vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Aras Elektrik Şirketi binası yakınında olmuştur. Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."Öte yandan basına dağıtılan güvenlik kamerası görüntülerinde de A.Ç'nin, ayaktayken yere düştüğü ve vatandaşlarca hastaneye götürüldüğü görülüyor.

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Güvenlik Kamerası Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi 

İlgili Foto Galeriler
Kenya polisinden sert müdahaleKenya polisinden sert müdahale
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı