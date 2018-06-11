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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da binlerce kişi Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti

Ağrı’da binlerce kişi Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti

Ağrı merkez camii erkek vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması

Yarış Teravih Namazı Camii Kandil 

-Sakal-ı Şerif ziyareti
-Röportajlar
-Kadınların Sakal-ı Şerif ziyareti
-Dua edilmesi
-Genel detay
-Uzun kuyrukların oluşması
-Röportajlar

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için camilere akın eden binlerce kadın ve erkek vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Ağrı’da teravih namazından sonra erkekler için Merkez Camisinde kadınlar için ise Müftü Sadullah Yıldız Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Muhammed (sav) Sakal-ı Şerif’ini görmek isteyen binlerce kadın ve erkek vatandaş köyler ve ilçelerden gelerek her iki cami önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Merkez Camii içerisinde camekana konulan Sakal- Şerif-i görmek isteyen vatandaşlar tekbirler eşliğinde dua ederek cep telefonları ile fotoğraf ve video çekti. Merkez Camii önünden başlayıp yaklaşık bir kilometre kuyruk oluşturan vatandaşlar sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Cami önünde Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden vatandaşlara Kızılay ekipleri tarafından lokum ve kandil şekeri ikram edildi. Cami önünde Sakal-ı Şerif’i ziyaret etmek için kuyrukta bekleyen yediden yetmişe Ağrılı vatandaşlar Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu dile getirerek Sakal-I Şerif’i ziyaret edip dua edeceklerini belitti. İl merkezi başta olmak üzere ilçeler ve köylerden gelen kadınlar için ise Müftü Sadullah Yıldız Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Burada Sakal- Şerif’i ziyaret eden ve sırada bekleyen vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden kadınlar bol bol dua etti. Bazı kadınların ise dua ederken duygulandığı görüldü.
Sakal-ı Şerif’i gören kadınlar ziyaret sırasında bol bol dua ettiklerini ve oldukça duygu dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Bir hafta boyunca Sakal-ı Şerif’in ziyarete açılmasını isteyen kadınlar heyecanlı olduklarını kaydetti.
Ziyaretin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
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