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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ağrı'da bıçak bileme noktalarında bayram yoğunluğu İzle

Ağrı'da bıçak bileme noktalarında bayram yoğunluğu İzle

Demirci ustanın bıçak bilemesi

Kurban Kesimi Uttu Kurban İbadeti Allah 

-Demirci ustadan detay görüntüler
-Müşteri Okan Biricik Röportaj
-Kasap Mustafa Öveç'in bıçak bilemesi
-Mustafa Öveç röportaj
-Detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Kurban Bayramı’na saatler kala Ağrı'daki bıçak bileme noktalarında bayram yoğunluğu yaşandı. Ağrı'da Kurban Bayramı'nda eziyet etmeden kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesimi için kullanacakları bıçaklarını biletmek için demirci dükkânlarının ve kasapların yolunu tuttu. Bıçaklarını bileyletmek isteyen vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri de Erdal Usta'nın Demirci dükkânı oldu. Ağrı'da 20 yıldır Demircilik yapan Erdal Uçar, Kurban Bayramı nedeniyle dükkânında yoğunluk olduğunu söyledi.

Müşterilerine iyi hizmet vermeye çalıştığı demirci dükkanına bıçaklarını bileyletmek için gelen müşterilerden Okan Biricik, bayramını geçirmek için Kayseri'den Ağrı'ya geldiğini söyleyerek, ''Bıçaklarımızı bilemek için ustamızın yanında geldik. Kurban keseceğimiz bıçaklarımızı biledik. Allah nasip ederse kurbanımızı keseceğiz. Bayram hazırlıkları güzel gidiyor. Memleketimizde de daha güzel bence. Ben Ağrı’ya Kayseri’den geldim. Bayramı burada geçirmek için geldik ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah iyi olacak. Bu sene uygun bir fiyata kurbanlık aldık'' dedi.
Ağrı'da uzun yıllardır kasaplık yapan Mustafa Öveç ise, bu sene önceki senelere oranla yoğunluğun azaldığını söyledi.

Öveç yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: ''Ben kasaplık yapıyorum. Ancak her bayram öncesi vatandaşın kurban kesiminde kullanacağı bıçakları bileyliyorum. Şuanda da Kurban Bayramına hazırlık yapıyoruz. Bu sene yoğunluk fazla değil. Biz bayramlarımızı unuttuk. Mesela Kurban Bayramı Pazar günü ama biz sanki hiç bayram değil gibi algılıyoruz. Bu bayram alım satımlar da normal. Ne çok iyi ne de çok kötü. Millette para yok.''
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