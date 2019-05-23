Ağrı'da 90 öğrenci ilk defa sinemayla tanıştı

- Öğrencilerin Ağrı 'ya getirilmesi - Öğrencilerin sinema izlemesi - Hasret Altun Aksakal ve öğrenci ile röportajAĞRI (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 il ve ilçe gençlik merkezlerinde başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Ağrı 'da 90 öğrenci ilk defa sinemaya gitti.Diyadin Kaymakamı Olgun Öner ve Benim Kulübüm Yeşilay'ın da destek verdiği sinema proje kapsamında, Günbuldu, Sürmeli Koç köyleri ve ilçe merkezinde eğitim gören 90 ortaokul öğrencisi köylerinden alınarak ilçe merkezine getirildi. Gençlik Merkezi liderlerince çeşitli hediyeler dağıtılan öğrenciler, Diyadin Kaymakamı Olgun Öner'i makamında ziyaret ettikten sonra il merkezine geldi.Bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna getirilen öğrenciler, sinemada film izlemenin sevincini yaşadı.Daha önce sinema ortamını görmemiş ve yaklaşan yaz tatili öncesi sinemayla tanışan öğrenciler, film izlemenin keyfini çıkararak gönüllerince eğlendi. Ağrı Gençlik liderlerinden Hasret Altun Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha önce hiç sinemaya gidemediklerini ifade etti. Aksakal, "İlk defa sinemaya giden 90 öğrencimizle sinemada film izledik. Merkezim Her Yerde Projesi'nin amacı mekan sınırlaması olmaksızın devletimizin bütün imkanlarını mezrada, köyde ve kırsalda yaşayan gençlerimize ulaştırmak. Çocuklardaki tebessümü gözlerinden görebiliyoruz. İnşallah devletimizin güzel imkanlarını bütün gençlerimize ulaştırmak için durmadan devam edeceğiz." diye konuştu. Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulunda eğitim gören Zeynep Sude Yaşar ise ilk defa sinemaya geldiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.Yaşar, "Sinemaya ilk defa geldik ama çok beğendik, çok mutlu oldum ve çok güzel vakit geçirdik." dedi. Günbuldu köyü Ortakulu öğrencisi Semra Adıgüzel de sinema ile tanışmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu anlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım