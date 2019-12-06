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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı

Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı

açılış kurdelesinin kesilmesi detay

Halk Otobüsü İş Dünyası 

-halk otobüsleri detay

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsü, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ında katıldığı törenle hizmete başladı Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde Ağrı iş dünyası ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, ardından Ak Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Ağrı’daki programında son olarak, Ağrı Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Albayrak, burada belediye tarafından kette ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine katıldı.
Törende İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun okuduğu duanın ardından, kurdele kesimi yapıldı. Törene Bakan Albayrak’ın yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve vatandaşlar katıldı.

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