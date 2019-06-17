Ağrı’da 585 kilogram eroin ele geçirildi



- Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik köpeği eşliğinde istihbari çalışmalar sonunda yapılan operasyonda, İran plakalı bir tırda 585 kg eroin ele geçirildi. Ağrı Valiliğince operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada:“İl Jandarma Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 17 Haziran 2019 Pazartesi günü İran plakalı bir tıra Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, narkotik köpeği Venüs’ünde katılımıyla düzenlenen operasyon neticesinde içerisinde etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş vaziyette 585 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay kapsamında İran plakalı tıra el konularak, İran uyruklu tır sürücüsü gözaltına alınmıştır.” İfadelerine yer verildi.



