Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağrı’da 52 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı’da 52 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik Köpeğinin Uyuşturucu madde arama çalışması

Güzergah Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yazılı Açıklama Tır Dorsesi 

-ele geçirilenlerin görüntüsü

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 52 kilo eroin ele geçirildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz güzergahını kullanarak Batı illeri ve Avrupa ülkelerine; uyuşturucu madde ticareti ve nakli faaliyetlerini yürüten şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 06/11/2019 tarihinde narkotik uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada; tır dorsesinde bulunan yasal yük arasına gizlenmiş vaziyette iki çuval içerisinde 100 paket halinde 52 kilo eroin ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü tutuklanmıştır.’’
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı