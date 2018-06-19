Ağrı'da 4 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması İzle

- Gelen gönüllülerden detay - Gönüllerin arama çalışmasından detay - Korucu, AFAD ve gönüllülerden detay - Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir için başlatılan geniş çaplı arama çalışması havadan ve karadan devam ediyor - Baba Nihat Aydemir: - "Şüphelendiğimiz bir şey şu anda yok. Şu anda kaçırılmanın üzerinde duruluyor. Biz de bekliyoruz" - Anne Şükran Aydemir: - "Evim yıkıldı, ciğerim dağlandı. Allah rızası için duyan, bilen kim varsa bana ulaşsın. Ne isterlerse vereceğim"AĞRI (AA) - Ağrı 'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor.Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in (4) bulunması amacıyla köy ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve foseptik çukurları üzerinde yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor.Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarında, köydeki ahır, çatı, odunluk, tandır evleri ile su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar, Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi.AFAD ve jandarma ekipleri, bir taraftan da il merkezine doğru 15 kilometrelik yolu drone desteğiyle taradı.Geniş ve uzun arazide boyu aşan buğday tarlalarını arama köpeklerini kullanarak kontrol eden ekipler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürecek. - "Şu anda kaçırılmanın üzerinde duruluyor"Bayramın ilk gününü taziye nedeniyle köyde geçiren baba Nihat Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını arayan ekiplere teşekkür etti.Aydemir, "Bayramın birinci günü köye geldik ve babamın mezarını ailemle ziyaret ettik. Leyla'yı getirip eve bıraktım. Sonra diğer köydeki taziyeye gittim. Döndüğümde eşime gitmek için hazırlanmasını söyledim. Leyla'yı sorunca 'Leyla dışarıda.' dedi. Ben dışarı çıktığımda kardeşlerim Yusuf ve Musa'ya sordum. Onlar da Leyla 'Buradaydı.' dediler. Aradık ama bir türlü bulamadık. Camiden anons ettirdik. Sonra da jandarmaya, emniyete ve 122'ye haber verdik. Allah rızası için bulan, gören varsa bize haber versinler." diye konuştu. Bütün ekiplerin köy ve çevresinde arama yaptığını ancak bir şey bulamadıklarını belirten Aydemir, şüphelendikleri bir durumun olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:"Şüphelendiğimiz bir şey şu anda yok. Şu anda kaçırılmanın üzerinde duruluyor. Biz de bekliyoruz. Allah rızası için bulan varsa bize yardımcı olsunlar. Bütün köy adım adım aranıyor. Yakın köylerde de arama yapıldı. Şu anda bir sonuç çıkmadı. 4 gündür askerimiz, görevlilerimiz seferber oldu. Allah onlardan razı olsun." - "Götüren varsa getirsin"Bayramın birinci günü kızının kaybolmasıyla büyük acı yaşayan anne Şükran Aydemir de kızının bulunmasını istedi.Aydemir, "Evim yıkıldı, ciğerim dağlandı. Allah rızası için duyan, bilen kim varsa bana ulaşsın. Ne isterlerse vereceğim. Bir hatadır, olabilir. Eğer götüren varsa getirsin. Söz, davacı olmayacağım. Allah rızası için getirsinler. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Eğer ki bana kin ve düşmanlık besliyorlarsa da getirsinler. Onlardan da şikayetçi olmayacağım. Benim kızım daha bir şeyi yiyemiyor, biberonla besleniyor. Para isterlerse para vereyim. Canımı istiyorlarsa canımı vereyim. Yeter ki kızımı getirsinler." şeklinde konuştu. Kızının kaybolmasının ardından adeta donduğunu, hiçbir şey hissedemediğini anlatan anne Aydemir, Leyla'nın kısa sürede bulunmasını istedi.