Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi Haberi



- Ağrı’da devam eden terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Söz konusu 2 terörist mensubu bugün sabah saatlerinde icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Bölgede teröre yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

