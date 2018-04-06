Ağrı’da 2 bin 800 rakımlı bölgede karla mücadele

--2 bin 800 rakımlı bölgede kar çalışması

--iş makineleri ile yolların açılması

--genel detay



( AĞRI -ÖZEL) AĞRI



- Antalya’da turistler denizin keyfini çıkarırken, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde ise ekipler denizden yüksekliği 2 bin 800 metre olan karla kaplı Gündoğdu Köyü’nün yolunu ulaşıma açtı. Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin batı illerinde yerli ve yabancı turistler deniz ve güzel havanın tadını çıkarırken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve ülkenin en yüksek rakımlı illerinden olan Ağrı’da yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Taşlıçay ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve yazın yaylacıların uğrak mekânlarından biri olan kışın ise sadece bir ailenin yaşadığı 2 bin 800 rakımlı karla kaplı Gündoğdu Köyü’nün yolu için İlçe Özel İdaresi ekipleri havaların ısınması ile birlikte harekete geçti. Bir aile dışında kışın kimsenin yaşamadığı köyde, sonbaharda köyden şehre göç eden ve havaların ısınması ile birlikte köylerine dönecek olan vatandaşlar ve yaylacılar için kapalı olan köy yolu yoğun çalışmaların ardından kardan temizlendi. Zaman zaman boyu 3 metreyi bulan ve ekipleri zor anlar yaşatan köy yolu, iş makineleri ile birlikte ulaşıma açıldı.

