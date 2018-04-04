Ağrı’da 2 bin 700 rakımlı bölgede karla kaplı yollar açıldı

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( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollar ulaşıma açıldı. Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 700 metre yükseklikte olan Yeltepe Köyü ve Tutak mezrasında yollar tipi ve kar nedeniyle kapanınca durumu haber alan ilçe özel idaresi ekipleri harekete geçti. İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yeltepe Köyü yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler uzun uğraşlar sonucu yolu ulaşıma açarak vatandaşların mağduriyetini giderdi. Zaman zaman yüksekliği 5 metreye kadar varan kar, ekiplere zor anlar yaşattı. Kış mevsiminde vatandaşların yaşamadığı yaz aylarında ise yayla olarak kullanılan Tutak mezrası yolu da yoğun çabaların ardından ulaşıma açılarak çevre köyler ve ilçeyle ulaşımı sağlandı. (AS-AA)

