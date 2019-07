Ağrı’da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün Boyu Sürdü

-valilik bahçesi kalabalık detay görüntüler

- Ağrıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile düzenlenen program kapsamındaki etkinlikler, gece geç saatlere kadar devam etti Gün içerisinde Şehitlik ziyareti ile başlayan program, Merkez Camisinde şehitler için verilen mevlit, İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen konferans ile sürdü. Ardından çok sayıda vatandaş, akşam namazından sonra Ağrı Valiliği bahçesinde, valilikçe düzenlenen etkinliğe katılmak üzere, Cumhuriyet Caddesinden valiliğe kadar ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşların valilik bahçesine gelmesi ile etkinlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun ettiği duanın ardından vatandaşlar, kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanı’nda halkla buluşmasında yaptığı konuşmasını izlediler. ‘15 Temmuz tarihimizde önemli bir tarihtir’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının izlenmesinden sonra konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 15 Temmuzun ülke tarihinde önemli bir tarih olduğuna vurgu yaparak, FETÖ Terör Örgütünün dış devletlerden destek aldığını dile getirdi. Sayan:“ Ülkemizin emin ellerde olduğunu bir kez daha burada hepimiz gözlerimizle görüyoruz. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz tarihimizde önemli bir tarihtir. Hainlerin FETÖ Terör Örgütünün dış devletlerin desteği ile 15 Temmuzda ülkemizde neler yaptığını, yapmaya çalıştığını üç yıl önce hepimiz gözlerimizle gördük. Kulaklarımızla duyduk. Allah onlara fırsat vermedi ve biz kazandık. Halkımız kazandı. Bu gün burada hepimiz o gün vatan için, millet için, bayrak için ölen, şehit olan kardeşlerimizi saygı ile anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah gazilerimize sağlık, sıhhat versin” ifadelerini kullandı. ‘Bu millet, ilk kez çok farklı bir boyutta bir ihanetle karşılaşmıştır’ Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan sonra vatandaşlara hitap eden Ağrı Valisi Süleyman Elban ise, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ülke tarihinde daha önce görülmemiş, eşi benzeri olmayan bir ihanet olduğunu ifade ederek: “Bu millet, ya aleni bir ayaklanma ya da parçalanma söz konusu olmuş. Çoğu zaman dışarından bir saldırıya uğramış ve karşısında somut bir düşman görmüş, ona göre de mücadele vermiştir. Ama tarihte eşi benzeri olmayan, ilk kez çok farklı bir boyutta bir ihanetle karşılaşmıştır. Bu ihanet sadece bir kurumda, bir kesimde, bir bölgede veya bir şehirde karşısına çıkan bir ihanet değildir. Bu ihanet ülkenin her ilinde, her kurumunda ve her kesiminde ortaya çıkmış, yıllar içerisinde sinsi sinsi büyümüş, o gece insanlara ateş kusmuş, bomba kusmuş, nefret kusmuş bir hareket haline gelmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, daha üç sene önce oldu. İnsanlar darbenin ilk saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir ihaneti gördüklerinde çokta anlam verememişlerdi. Ama çok kısa bir süre içerisinde bunun ipi dışarıda olan FETÖ hain terör örgütü tarafından yapıldığını fark etmiştir." Diye konuştu.

‘Demek ki bu millet belki başını kestiriyor, ama asla eğilmiyor’ Konuşmasının devamında 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin bertaraf edilmesinde halk tarafından verilen kahramanca mücadeleyi hatırlatan Elban, 15 Temmuzun unutulmaması gerektiğini vurguladı. 15 Temmuz Şehitlerini rahmet ve minnetle anan Elban, konuşmasını:“ Maalesef bu mücadele de 251 şehidimiz oldu. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bu mücadele de binlerce gazimiz oldu. Demek ki bu millet belki başını kestiriyor, ama asla eğilmiyor. Tarih ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, zaman ne getirirse getirsin bu milletin mayasında, hamurunda bu hep var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. O gece bu millet, millet olduğunu bir kez daha göstermiştir. 81 ilde bu millet, hain FETÖ darbe girişimine karşı durmuştur. O gece meydanlara çıkanların resimlerini görüyorsunuz. Toplumun tüm kesimleri oradaydı. Hiç kimse, kimsenin inancını, mezhebini ne yaptığını, ne ettiğini sorgulamıyordu. Bu bir millet olmanın göstergesidir. Allah’a hamt olsun. Bu millet devletinin bekası söz konusu olduğunda canını seve seve vereceğini bir daha göstermiştir” ifadeleri ile sonlandırdı. Yapılan konuşmaların ardından program, çeşitli spor dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu. Programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Protokol Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.