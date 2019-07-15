Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

merkez cami Kur'an okunması

Şehit Sivil Toplum Darbe Girişimi Konferans Resim Sergisi 

-cami detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, askeri şehitliğine ziyaret ile başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile şehitlikte gerçekleşen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için dua edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Merkez Camii’nde şehitler için Hatmi Şerif okundu. Daha sonra Hatmi Şerif duası yapılarak, şehitlerin ruhlarına dua edildi. Yapılan duanın ardından cemaate, gün boyu yapılacak etkinlikler duyuruldu. Öğlen namazının kılınmasının ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan broşürler dağıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Protokol üyelerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile düzenlenen program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenecek konferans, 15 Temmuz Gecesini anlatan resim sergisinin açılışı ve valilik önündeki çeşitli etkinliklerle devam edecek.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı