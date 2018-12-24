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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı beyaz örtüyle kaplandı İzle

Ağrı beyaz örtüyle kaplandı İzle

- Genel ve detay görüntüler

Doğalgaz Akalan Uttu Kar Yağışı Irak 

-- Röportajlar

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da sabah saatlerinden bu yana giderek etkisini artıran kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. İl genelinde günlerdir etkili olan soğuk hava sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlarda yürümekte zorlandı. Park halinde olan araçların üzeri karla kaplanırken camlarda buz tuttu. Öte yandan kar yağışı ağaçlarda kartpostallık görüntülerde ortaya çıkardı. Kış lastiğini henüz takmayan bir sürücü kara hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Vatandaşlardan Suat Turan, son 2 yıldır Ağrı’da havaların oldukça iyi olduğunu dile getirerek, “Bu sene havalar çok güzel gidiyor. Kar bu yıl geç yağdı. Havalardan memnunuz” dedi.
Karın bu yıl geç yağdığını ifade eden Mustafa Arman, kömür ve doğalgazda tasarruf sağlandığını kaydetti.

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