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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı Belediyesi'nden Koronavirüs önlemleri

Ağrı Belediyesi'nden Koronavirüs önlemleri

-Ağrı belediyesi korana virüsü önlemleri

Toplu Taşıma Bild Dezenfeksiyon 

--detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'da, toplu taşıma araçları, ortak kullanım ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.Tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüs tehdidine karşı Ağrı Belediyesi, ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yapıyor. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedefleniyor. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan Belediye ekipleri, belirlenen alanları ilaçladı. İlaçlama çalışmaları periyodik olarak devam edecek.İlaçlama çalışmaları ile alakalı önlemleri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek."dedi.
(MG-AT)
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