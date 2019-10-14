Ağrı Belediyesi Meclis Üyelerinden Barış Pınarı Harekâtı’na Destek



- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye'nin Suriye’nin Kuzeyinde Terör Örgütlerine yönelik başlatmış olduğu, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Partili Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasında, 40 yıldır on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Terör Örgütü PKK ve onun uzantısı olan örgütlerin yok edilmesi gereken birer cinayet şebekesi olduğu ifade edildi. Ağrı Belediye Binası önünde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Alpaslan tarafından okunan ortak açıklamada:“ Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır. DAEŞ ve PKK/ PYD/YPG aynıdır. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

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