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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Ağlayan gelin'ler erken açtı - ADIYAMAN

'Ağlayan gelin'ler erken açtı - ADIYAMAN

"Ağlayan gelin"ler erken açtı - ADIYAMAN - Ters laleler - Adıyaman Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ile röportaj - Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut: - "Doğa ve yürüyüşe tutkun insanları yaylalarımıza bekliyoruz"ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen ters lale olarak da bilinen "Ağlayan gelin" havaların bu yıl erken ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında yetişen halk arasında "Ağlayan gelin" adı verilen ters laleler, Adıyaman 'da sıcak havaların etkisiyle bu sene yirmi gün önce erken çıktı.Fotoğrafsever ve doğa tutkunları, dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve Adıyaman 'ın bin 350 rakımlı Sincik ilçesindeki dağlarda görülen ters laleleri fotoğraflamak için kilometrelerce yol katediyor.Soğuk iklim bitkisi olan ters lale, karların erimesiyle birlikte baharın erken gelmesiyle sarı ve turuncu renklerinde çiçek açmaya başladı.
Adıyaman Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 350 rakımlı Sincik ilçesinin etrafının dağlarla kaplı olduğunu söyledi.

İlçenin rakımından dolayı ters lalenin yetişmesi için uygun olduğunu ifade eden Korkut, "Ağlayan gelin yani ters lale yöremizde yetişiyor. Bu sene havaların sıcak olmasıyla beraber ters laleler erken açtı. Doğa ve yürüyüşe tutkun insanları yaylalarımıza bekliyoruz. Bu güzellikleri yerinde inceleyerek tadına varabilirler." diye konuştu.
Korkut, Sincik'in ters lalenin tanıtımına katkı sunan ve kuruluşunun 98. yıl dönümü olan Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Muhabir 

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