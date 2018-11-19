Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı Video

--zehirlenenlerin ambulansta tedavi edilmeleri

--bursagaz ekiplerinin olay yerinde incelemeri

-- Polis ekipleri ve vatandaşlar detay

-- zehirlenmenin meydana geldiği evden detay

-- yanlış bağlandığı iddia edilen doğalgaz borusundan detay

-- detaylar

-görüntü abone bursa klasörüne geçildi bir de ek bir parça var oda eklenirse



( BURSA )- Bursa’da 2 çocuklu 5 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi BURSA



- Bursa’da, doğalgaz kombisinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile, 3 yaşındaki çocuklarının ağlama sesiyle uyanınca kıl payı ölümden döndü. Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Deveci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik Yetiş ailesi doğalgaz kombisini söndürmeden uyudu. Gece saatlerinde evin en küçük çocuğu Muhammet Ali’nin ağlama sesine uyanan baba Erol Yetiş, başının ağrıdığını ve evde gaz kaçağı olduğunu farketti. Eşi Şenay Yetiş, kardeşi Şevkat Yetiş ve diğer çocuğu Mustafa Yiğit Yetiş’i uyandıramayan Erol Yetiş, durumu sağlık, Bursagaz ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bursagaz ekipleri binanın gazını kesti. Gazın kesilmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri aileyi tedavi altına aldı. Zehirlenen aile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise cama çıkarak korku dolu gözler ile izlerken, bu arada Bursagaz ekipleri evde yaptığı inceleme sonucunda doğalgaz borusunun yanlış bağlandığını ve gaz sızıntısının bu yüzden meydana geldiğini öne sürdü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

