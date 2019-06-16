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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ağlara takılan caretta carettayı denize bıraktı

Ağlara takılan caretta carettayı denize bıraktı

Caretta carettanın denize bırakılması

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

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- Çanakkale'de bir balıkçı, ağlarına takılan ve nesli tükenmekte olan caretta carettayı kurtarıp mavi sulara geri bıraktı. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde dede mesleği olan balıkçığı sürdüren Volkan Güney, Kumburun mevkiinde önceki gün ilginç bir olay yaşadı. Son zamanlarda caretta carettaların ağlara zarar verdiği gerekçesiyle bazı balıkçılar tarafından öldürüldüğü iddiasına tepki gösteren Güney, 'Biz cani değiliz' diyerek caretta carettayı denize geri bıraktı. Bu anları cep telefonuyla kayda alan Volkan Güney, "Nesli tükenmekte olan caretta caretta ağlarımıza takıldı. Her ne kadar ağlarımıza zarar verse de biz cani değiliz, misafirimizi denize geri salıyoruz. İnşallah bütün balıkçı arkadaşlara örnek oluruz" dedi.
Ayrıca, görüntülerde daha önce de yavru bir ıstakoz yakalayan Güney'ın aynı şekilde ıstakozu denize bıraktığı anlar yer alıyor. (UYC-MŞ)
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