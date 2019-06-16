-Ağdan görüntü

-Balıkların sudan çıkarılması

-Balıkların ağdan kurtarılması

-Ağların bıçakla kesilmesi

-Balıkların suya tekrardan atılması

-Görevliden görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) Ağlara takılan balıkları görevliler kurtardı -Ağları kesip balıkları özgürlüğüne kavuşturdular. ADIYAMAN



Adıyaman’da, Atatürk Barajı Göletinde ağlara takılan balıklar, görevlilerin ağları bıçakla kesmesi sonrası özgürlüklerine kavuştu. Her yıl Adıyaman’da balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 01 Nisan-30 Haziran 2019 tarihleri arasında baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanması yasaklanmıştı. Konuyla alakalı olarak Atatürk Barajı Göletinde tekne ile denetim yapan Tarım ve Orman il Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri ekipleri, baraj içerisinde gördükleri metrelerce uzunluğundaki ağı tekneye çekti. Ağda iki büyük balığın olduğunu fark eden görevliler, teknede bulunan bıçak ile ağları kesti. Ağları keserek balıkları çıkaran görevliler daha sonra zaman kaybetmeden balıkları yeniden suya attı. Görevlilerin göstermiş olduğu örnek davranış ise amatör kameralar tarafından kayda geçildi. (

